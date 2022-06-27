Свежие ветра и спад жары пообещали москвичам в середине недели

Во вторник, 28 июня, температура воздуха в Москве опустится до +26…+28 градусов. Последующие два дня будут еще прохладнее — столбики термометров покажут отметки +24…+25 градусов.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

А вот в понедельник, 27 июня, станет для москвичей и гостей столицы самым жарким днем с начала года. Воздух прогреется до +31…+32 градусов. Но уже в первой половине вторника антициклон начнет смещаться, и Москва попадет на его холодную периферию.

«Начнут поступать свежие ветра, температура понизится на пять градусов по сравнению с понедельником. Будет +26…+28 градусов», — отметил Вильфанд.

Дальше — в среду и четверг — столбики термометров продолжат опускаться и дойдут до отметки в +24…+25 градусов. Но уже к пятнице, 1 июля, температура воздуха вновь поднимется до +25…+30 градусов, резюмировал синоптик.

Но 27 июня жара в Москве будет близка к рекорду прошлого года. Температура воздуха в этот день превысит климатическую норму на 6-7 градусов. Третий день подряд в Москве объявляется «оранжевый» уровень погодной опасности.