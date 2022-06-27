«Оранжевый» уровень опасности снова объявили в Москве из-за жары

Столичный регион продолжает находиться под властью теплого циклона. В понедельник, 27 июня, температура воздуха поднимется выше климатической нормы на 6-7 градусов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Гидрометцентра России.

Синоптики прогнозируют в столице температуру до +31…+33 градусов. Третий день подряд в Москве объявляется «оранжевый» уровень погодной опасности.

Предупреждение об аномальной жаре действует в понедельник с 12:00 до 21:00.

Максимальная температура воздуха на главной метеостанции (ВДНХ) накануне, 26 июня, достигала +30,3 градуса, рассказали агентству в столичном метеобюро.

«В понедельник жара в Москве будет близка к рекорду прошлого года: 27 июня на ВДНХ была зафиксирована температура +33,6 градуса», — заметили в метеобюро.

Спастись от городской жары в Москве можно в 139 местах отдыха, из которых окунуться в водоем можно только в 13. Все они получили разрешение столичного управления Роспотребнадзора.