Свалку химикатов нашли под Петербургом. Видео

Неизвестные оставили емкости с химическим веществом около дороги Молодежное — Верхне-Черкасово в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщил комитет по дорожному хозяйству региона.

Химикаты лежали рядом с рекой Гладышевкой. Она через реку Черную впадает в Финский залив. Рядом со свалкой располагается поселок Сопки.

Контейнеры обнаружили специалисты «Ленавтодора». Они посчитали, что всего там находится около четырехсот полных или пустых бутылей. Пока не ясно, как очистить территорию. Не исключено, что для сбора такого вида отходов понадобится вызывать специализированную организацию.

На месте ЧП организовано круглосуточное дежурство. О произошедшем сообщили в полицию, МЧС и Госэконадзор. Приняты все меры для недопущения негативных последствий для людей и окружающей среды.

В то же время в Подмосковье несанкционированных свалок с начала 2020 года стало на 30% меньше. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин. Сейчас работа ведется над устроением еще 500 свалок.