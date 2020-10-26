Несанкционированных свалок в Подмосковье стало меньше

Подмосковные специалисты полностью автоматизировали работу со свалками, что позволило уменьшить их количество на 30% с начала 2020 года. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

По словам министра, для работы используется мобильное приложение, где фиксируется начало и окончание уборки свалки.

«Вопрос снимается с контроля только после того, как свалку полностью уберут. Вся эта работа, после того как она была полностью автоматизирована в ЦУР, позволила нам обеспечить снижение этого показателя на 30% с начала года», — рассказал Куракин.

Он добавил, что в начале года в Подмосковье было 705 несанкционированных свалок. За год их количество увеличилось на 3798, но 4008 свалок ликвидировали.

«Таким образом, на сегодняшний день у нас в работе 500 свалок, которыми мы в плановом режиме занимаемся. Мы видим, что больше половины несанкционированных свалок у нас приходится на земли государственного лесного фонда», — отметил министр.

Куракин подчеркнул, что ЦУР позволяет местным жителям в режиме онлайн увидеть, внесена ли та или иная свалка в реестр. Если информация есть, то пользователю автоматически сообщают сроки по отработке вопроса о ликвидации.

Больше всего, по словам министра, от несанкционированных свалок страдает Красногорск. Это объясняется его локацией. Прежде всего речь идет о строительных отходах и грунтах. Всего специалисты выделяют три вида свалок. К первому относится незначительный навал мусора объемом до 50 «кубов». Уборка подобной свалки не требует разработки проектно-сметной документации.

«Такая свалка должна быть ликвидирована по нашему стандарту в течение месяца. Следующая — свыше 50 „кубов“. Это то, что уже требует разработки документации. И у нас установлено восемь месяцев для ее полной ликвидации. И третья категория — это фактически те полигоны, которые подлежат рекультивации через „Чистую страну“», — пояснил глава министерства.