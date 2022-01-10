Сугробы в Москве вырастут до 35 сантиметров

В Москве в понедельник продолжаются снегопады. Столичные сугробы вырастут до 35 сантиметров, что на 10 сантиметров выше положенного. Об этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в своем Instagram.

В Москве сегодня выпадет пять-восемь миллиметров осадков при месячной норме в 42 миллиметра. Самые сильные снегопады пройдут днем и вечером. Сугробы вырастут до 35 сантиметров. Видимость составит один-два километра, будут снежные заносы на дорогах, предупредил метеоролог.

Утром высота сугробов в столице составила 32 сантиметра, что уже на семь сантиметров выше нормы. В Подмосковье самые высокие сугробы немало в Коломне, где они выросли до 44 сантиметров, а также в Черустях (38 сантиметров), Павловском Посаде и Серпухове (по 37 сантиметров).

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на этой неделе в Москве и Подмосковье ожидается изменчивая погода с отклонениями от нормы то в минус, то в плюс. Особенно похолодает в ночь на 13 января, когда столбик термометра опустится до −20 градусов.