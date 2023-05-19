19 мая 2023, 16:06
Судно «Экопатруль» ежедневно проверяет качество воды в Москве-реке — Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе специалистов судна «Экопатруль»
Судно «Экопатруль» ежедневно проходит до 100 километров акватории Москвы-реки. Специалисты анализируют качество воды прямо на борту. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«„Экопатруль“ осматривает и береговую линию, чтобы своевременно предотвратить загрязнение воды, и контролирует притоки Москвы-реки: Сходни, Сетуни, Яузы и Пахры», — рассказал он.
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По словам Собянина, сразу на судне специалисты из проб определяют содержание аммония, нитритов, хлоридов, фосфатов и марганца.
Расширенный анализ по 40 показателям проводят в стационарной лаборатории Мосэкомониторинга. Особое внимание уделяют уровню содержания нефтепродуктов и тяжелых металлов в воде.
В сентябре прошлого года в рамках экологической акции в Москву-реку выпустили более трех тысяч осетровых рыб.
Главная задача была в восстановлении осетровых (стерляди). В экологической акции объединились волонтеры, рыбоводы и сотрудники столичного завода. В Москву-реку и Оку в итоге попали более трех тысяч особей, а точнее — 3353.
Экология
Москва 2023
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