Экология 19 мая 2023, 16:06 Судно «Экопатруль» ежедневно проверяет качество воды в Москве-реке — Собянин Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе специалистов судна «Экопатруль» Сайт мэра и правительства Москвы

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Судно «Экопатруль» ежедневно проходит до 100 километров акватории Москвы-реки. Специалисты анализируют качество воды прямо на борту. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«„Экопатруль“ осматривает и береговую линию, чтобы своевременно предотвратить загрязнение воды, и контролирует притоки Москвы-реки: Сходни, Сетуни, Яузы и Пахры», — рассказал он.

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По словам Собянина, сразу на судне специалисты из проб определяют содержание аммония, нитритов, хлоридов, фосфатов и марганца.

Расширенный анализ по 40 показателям проводят в стационарной лаборатории Мосэкомониторинга. Особое внимание уделяют уровню содержания нефтепродуктов и тяжелых металлов в воде.

В сентябре прошлого года в рамках экологической акции в Москву-реку выпустили более трех тысяч осетровых рыб.

Главная задача была в восстановлении осетровых (стерляди). В экологической акции объединились волонтеры, рыбоводы и сотрудники столичного завода. В Москву-реку и Оку в итоге попали более трех тысяч особей, а точнее — 3353.