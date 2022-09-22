Экологи вместе с МНПЗ выпустили в Москву-реку более трех тысяч осетровых рыб | 360°

Экология 22 сентября 2022, 18:52 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Экологи вместе с МНПЗ выпустили в Москву-реку более трех тысяч осетровых рыб

Читать 360tv в

В рамках экологической акции в Москву-реку было выпущено более трех тысяч осетровых рыб. Канал «360» рассказывает о сути акции, объединившей рыбоводов и нефтяников МНПЗ (Московского нефтеперерабатывающего завода).

Главная задача — восстановление осетровых (стерляди). В экологической акции объединились волонтеры, рыбоводы и сотрудники столичного завода. В Москву-реку и Оку в итоге должны попасть более трех тысяч особей, а точнее — 3353 рыбы.

Реклама

«Возрождение осетровых — это очень важная цель нашего государства и Росрыболовства, в частности. Так как промысловые уловы давно снизились к нулю. Запрет на вылов полный. Сами программы нужны, чтобы восстановить эту численность. <…> Цель, задачи выпуска, чтобы через некоторое время снова рыба была в наших водоемах, была в определенной количестве», — сказал Александр Мищенко, главный рыбовод конаковского отдела ФГБНУ ВНИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии).

Реклама

Стерлядь из семейства осетровых — краснокнижная рыба, для рыбоводов сохранение ее популяции является стратегической задачей.

«Осетровые вид очень требовательный по всем параметрам. В неволе он размножаться практически не может, на заводе он размножается только благодаря вмешательству человека. Начиная от подогрева воды, с гормональной стимуляции, с оплодотворения», — объяснил Мищенко.

МНПЗ всегда поддерживает экологические проекты, в том числе и в производственном процессе. Так, строительство комплекса глубокой переработки нефти позволит перейти на практически безотходное производство, а благодаря установке «Биосфера» заводом повторно используется 80% воды.

«Московский нефтеперерабатывающий завод расположен на берегу Москва-реки, поэтому экология — одна из важных частей нашей повседневной жизни. Мы участвуем в различных экологических акциях: субботники на берегу Москва-реки, благоустройство парков — регулярно, буквально там каждый квартал занимаемся высадкой деревьев», — рассказал Андрей Бондаренко, руководитель проектного офиса по строительству комплекса глубокой переработки нефти МНПЗ.

0 0 0 0 0 0