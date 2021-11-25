Аномальное тепло пообещали жителям Европейской России

Жителей европейской части России и южных регионов в конце ноября ждут аномалии: температура воздуха будет на несколько градусов выше климатической нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температура в центре Европейской России будет в четверг на три градуса выше нормы, дальше будет теплеть еще. К выходным будет теплее нормы на пять градусов», — приводит РИА «Новости» слова ученого.

Вильфанд уточнил, что в воскресенье, 28 ноября, столбик термометра поднимется до отметки +5 градусов и подует теплый юго-западный ветер. На юг России в ближайшие дни придет антициклон, который принесет аномальное для этого времени года тепло. В Крыму к выходным воздух прогреется до отметки +17 градусов, в Сочи в начале следующей недели до +20 градусов.

По словам Вильфанда, на севере Европейской России будет аномально холодно: там на выходных ударят 20-градусные морозы, чего обычно не бывает. Собеседник агентства заявил, что ситуация в целом ненормальная, так как на юге слишком тепло, а на севере — очень холодно.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что настоящая зима с морозами и снегом придет в Центральную Россию в декабре, так как конец осени ознаменуется приходом антициклона.