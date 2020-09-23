Столкнувшийся с ледником самолет оттаял в Исландии спустя 76 лет

17 сентября 1944 года американский B-17 Flying Fortress, который летел в Англию, после дозаправки в аэропорту Кефлавик врезался в ледник. Причиной аварии стали плохие погодные условия. Самолет упал на мягкий снег, одно крыло оторвалось, а двигатели загорелись.

При этом все 10 членов экипажа выжили. Летчиков эвакуировали, а перевезти бомбардировщик не удалось. Со временем его обломки вмерзли в Эйяфьядлайокудль. Уточняется, что местные жители называют место крушения самолета достопримечательностью. Они не хотят, чтобы его фрагмент убирали с горы, информирует сайт kp.ru.

Ранее «360» писал, что большой айсберг откололся от крупнейшего из арктических шельфовых ледников в Гренландии. Его площадь составляет около 110 квадратных километров. Разрушение зафиксировали на леднике 79N. Он растянулся в длину приблизительно на 80 километров, а в ширину — на 20 километров.