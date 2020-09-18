Раскололся крупнейший ледник Гренландии

Площадь айсберга — около 110 квадратных километров.

Разрушение зафиксировано на леднике 79N, который растянулся в длину приблизительно на 80 километров, а в ширину — на 20. Ледяной массив сильно пострадал из-за жары еще в 2019 году, а минувшее лето еще больше повлияло на него. Сейчас разрушается северный край ледника.

В мире сложилось чрезвычайное климатическое положение, заявила Меллер. За последние 40 лет в атмосфере Арктики потеплело более чем на пять градусов. Из-за повышения температуры на ледниках образуется вода, она опускается, образует трещины и ослабляет лед, отмела «Русская планета».

Отколовшийся айсберг — очередное свидетельство быстрых климатических изменений в Гренландии. С 1980 года температура воздуха в этом регионе поднялась на три градуса.

Ледник 79N представляет собой плавучую переднюю часть Северо-восточного ледяного потока Гренландии, где он впадает с суши в океан и превращается в плавучий. N79 может продержаться дольше других ледников, потому что в передней части его держат острова. От этого он чуть более стабилен, тем не менее шельфовый ледник продолжает таять. В результате N79 будет разрушаться с середины, а это можно назвать уникальным явлением.