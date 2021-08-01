Столичному региону предсказали тепло в ближайшие дни

В понедельник 2 августа жителей Москвы и Подмосквья ожидает жаркая погода до +29-31 градуса. Затем она сменится на комфортное тепло. Вплоть до 5 августа температурный фон днем будет составлять +21-26 градусов. В воскресенье 1 августа температура достигнет +26-28 градусов. Ожидаются кратковременные дожди и облачность.

Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На следующей неделе начнется изменение температурного режима, в понедельник температура будет уже очень высокая — +27-29 градусов, по области — до +31 градуса, это примерно на пять градусов выше нормы», — сообщил он.

Начиная с 3 августа температурный режим в регионе придет в норму. На погоду повлияет антициклон.

«Будут кратковременные осадки и температура, соответствующая многолетним значениям, — +21-26 градусов. Вся первая половина недели — вторник, среда, четверг — будет с таким температурным фоном», — отметил метеоролог.

В августе по мнению метеорологов на всей территории России ожидается температура около или чуть выше нормы. Теплее всего будет в Красноярском крае, в Бурятии и Забайкалье, в Хабаровском и Приморском краях.