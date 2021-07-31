Гидрометцентр пообещал теплую погоду в августе во всей России

Температура в августе будет около или чуть выше нормы на всей территории России. Такой прогноз озвучил в беседе с «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Теплый месяц прогнозируется… В целом на территории России нигде не наблюдается отрицательная аномалия температуры. Наиболее высокая температура, то есть где класс выше нормы, — вся европейская часть страны», — сказал Вильфанд.

Вильфанд уточнил, что теплее нормы будет в Красноярском крае, в Бурятии и Забайкалье, в Хабаровском и Приморском краях, а также в некоторых других регионах. В Северно-Западном федеральном округе при этом будет немного холоднее. Средняя температура в августе будет держаться около нормы.

Ранее Роман Вильфанд не исключал, что отдельные дни во многих российских регионах могут быть очень жаркими. Он отметил: судя по данным за последние 15 лет, в августе еще слишком рано прощаться с жарким летом. Регулярно бывают дни, когда температура может подниматься даже до отметки в 30 градусов. По прогнозам, самыми летними окажутся первые дни августа, когда еще не спадет июльская жара.