Экология 04 мая 2023, 18:26 Стала известна причина резкого похолодания в Москве Синоптик Вильфанд назвал генетический ветер причиной резкого похолодания в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В Москве и области на текущей неделе температура опустится ниже средних многолетних значений, к этому приведут холодные воздушные массы из северных регионов. Об этом изданию Lenta.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, 4 мая температура будет ниже нормы на четыре градуса, шестого и седьмого числа — уже на семь-восемь градусов, в ночные часы ожидаются заморозки, а также осадки в виде мокрого снега.

Реклама

«В столичный регион придут воздушные массы севера, из-за генетически холодного воздуха погода в центре европейской России переменится», — пояснил Вильфанд.

Синоптик отметил, что потепление придет в столицу 9 мая с приближением антициклона. По его словам, в этот день столбики термометров поднимутся до +14 градусов.

Вильфанд рассказал, что погода в Москве испортится к выходным: ночью прогнозируется понижение температуры до -5 градусов. В субботу и воскресенье в столичном регионе выпадет мокрый снег и установится временный снежный покров.