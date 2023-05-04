Москва 04 мая 2023, 16:13 Москвичей предупредили о заморозках и снеге Вильфанд: с 6 мая Московский регион ожидают заморозки до -5 градусов и снег freepik.com

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Синоптики предупредили жителей Москвы и региона о похолодании в ближайшие дни. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда

В Москве и области на выходных испортится погода: прогнозируется понижение температуры воздуха до -5 градусов ночью.

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В субботу и воскресенье в столичном регионе выпадет мокрый снег и установится временный снежный покров.

В ночное время суток 6 мая столбики термометра опустятся до 0… +2 градусов, в ТиНАО и Подмосковье — до -2 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +5…+7.

В воскресенье ночью в столице ожидается 0… -2 градуса, в Новой Москве и по области — до -5 градусов. Днем будет +7… +9 градусов.

«Важно отметить, что в субботу ожидается небольшой мокрый снег с дождем, а в ночь на 7 мая — местами даже не только мокрый снег, но и просто снег», — уточнил Вильфанд.