18 августа 2023, 06:49
США обвинили Россию и КНДР в работе над биологическим оружием
Пентагон выпустил доклад о разработке наступательного биооружия в России
Американские военные обвинили Россию и КНДР в разработке наступательного биологического оружия и заподозрили, что Иран занялся подобными изысканиями. Доклад о состоянии защиты от биологических угроз выпустил Пентагон, сообщили «Известия».
«Северная Корея и Россия продолжают программы наступательного биологического оружия в нарушение обязательств в рамках конвенции о биооружии и токсинах, и выражают обеспокоенности по поводу активности Ирана», — заявили авторы документа.
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Специалисты США не уточнили, на чем именно построили обвинения. Они заявили, якобы Китай, Россия, КНДР и Иран сохранили базы для производства токсинов и патогенов. Российских ученых обвинили в продолжении советских программ и защите биоисследований двойного назначения.
Отечественные специалисты заявляли, что сами США развернули в разных частях мира свои биолаборатории. Наличие таких учреждений на Украине подтвердил кандидат в президенты от Демпартии Роберт Кеннеди-младший.
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