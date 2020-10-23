Специалист по водорослям засомневался в причине загрязнения воды на Камчатке
«В Красном море, вроде бы, выделяют вредные вещества эти водоросли. Мы хоть Камчаткой и не занимаемся, но все это кажется сомнительным», — рассказал он.
Чтобы эти водоросли выделили большое количество ядов, вода должна быть теплой, и их самих должно быть много.
«Это одноклеточные водоросли. <…> Их должно много размножиться, должно быть цветение, цвет воды меняется. <…> Они, наверное, несколько недель там гуляют. <…> Нет смысла выдвигать версии, нужно проверять. <…> Если не проверили, не нашли конкретный токсин, что тут говорить», — предположил эксперт.
Токсины этих водорослей довольно известны, считает ученый. Наличие их в мертвых рыбах или воде можно легко проверить. Поэтому, если бы такую версию серьезно рассматривали, то нашли бы ей подтверждение.
Ранее Следственный комитет сообщил, что выявленное на Камчатке загрязнение моря углеводородами и фенолом некритично и наблюдается там уже 50 лет.