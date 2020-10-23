Специалист по водорослям засомневался в причине загрязнения воды на Камчатке

Следователи не исключили природную причину загрязнения воды на Камчатке. В частности, рассматриваются динофлагелляты — это такие простейшие. Однако специалист по водорослям и заместитель директора по науке Лимнологического института сибирского отделения РАН Вадим Анненков рассказал «360», что все это кажется ему сомнительным.

«В Красном море, вроде бы, выделяют вредные вещества эти водоросли. Мы хоть Камчаткой и не занимаемся, но все это кажется сомнительным», — рассказал он.

Чтобы эти водоросли выделили большое количество ядов, вода должна быть теплой, и их самих должно быть много.

«Это одноклеточные водоросли. <…> Их должно много размножиться, должно быть цветение, цвет воды меняется. <…> Они, наверное, несколько недель там гуляют. <…> Нет смысла выдвигать версии, нужно проверять. <…> Если не проверили, не нашли конкретный токсин, что тут говорить», — предположил эксперт.

Токсины этих водорослей довольно известны, считает ученый. Наличие их в мертвых рыбах или воде можно легко проверить. Поэтому, если бы такую версию серьезно рассматривали, то нашли бы ей подтверждение.

Ранее Следственный комитет сообщил, что выявленное на Камчатке загрязнение моря углеводородами и фенолом некритично и наблюдается там уже 50 лет.