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    23 октября 2020, 10:04

    Приоритетной версией загрязнения воды на Камчатке назвали природную причину

    Анастасия Калинина, Юлия Булыгина

    Следователи рассматривают в качестве приоритетной версии загрязнения моря у берегов Камчатки природную причину. Предположительно, это могло произойти в результате цветения фитопланктона. Об этом сообщили в Следственном комитете.
    Приоритетной версией загрязнения воды на Камчатке назвали природную причину

    По версии следствия, выявленное на Камчатке загрязнение моря углеводородами и фенолом некритично и наблюдается там уже 50 лет, передаетсайт Следственного комитета РФ.

    «Получены и изучаются данные морской логистики и дистанционного зондирования Земли в целях определения источника загрязнения воды. Установлено, что утечек нефтепродуктов на судах, кораблях и подводных лодках Военно-морского флота, заходивших в Авачинский залив, не происходило», — отметили в ведомстве.

    Эксперты проверили 200 километров прибрежной территории Авачинского залива, а также районы, прилегающие к местам захоронения вредных веществ на территории края.

    Кроме того, медики исследовали пострадавших от воды на Камчатке и не обнаружили у них признаков токсического отравления.

    Расследование дела продолжается. После того как будут проведены все экспертизы, вынесут процессуальное решение.

    Ранее биолог заявил, что найденные в пробах воды на Камчатке пестициды не могли убить животных. Но при этом ученые отметили, что важно узнать, откуда эти пестициды могли взяться.