Приоритетной версией загрязнения воды на Камчатке назвали природную причину

Следователи рассматривают в качестве приоритетной версии загрязнения моря у берегов Камчатки природную причину. Предположительно, это могло произойти в результате цветения фитопланктона. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, выявленное на Камчатке загрязнение моря углеводородами и фенолом некритично и наблюдается там уже 50 лет, передаетсайт Следственного комитета РФ.

«Получены и изучаются данные морской логистики и дистанционного зондирования Земли в целях определения источника загрязнения воды. Установлено, что утечек нефтепродуктов на судах, кораблях и подводных лодках Военно-морского флота, заходивших в Авачинский залив, не происходило», — отметили в ведомстве.

Эксперты проверили 200 километров прибрежной территории Авачинского залива, а также районы, прилегающие к местам захоронения вредных веществ на территории края.

Кроме того, медики исследовали пострадавших от воды на Камчатке и не обнаружили у них признаков токсического отравления.

Расследование дела продолжается. После того как будут проведены все экспертизы, вынесут процессуальное решение.

Ранее биолог заявил, что найденные в пробах воды на Камчатке пестициды не могли убить животных. Но при этом ученые отметили, что важно узнать, откуда эти пестициды могли взяться.