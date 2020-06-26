Сотни украинских деревень затопило. Видео

В результате интенсивных осадков в западной части Украины, реки вышли из берегов. Затопленными оказались свыше 285 населенных пунктов.

Источник фото: МЧС Украины

Как сообщает местное МЧС, наиболее сложная ситуация наблюдается в Ивано-Франковской области, Черновицкой области и Львовской области. Затоплено 9 тысяч 994 дома и 8 фельдшерско-акушерских пунктов. Повреждено 500 километров автодорог, 135 мостов и 280 метров дамб.

Сотрудники экстренных служб спасли 331 человека, эвакуировали 610 человек, отселили 290 человек и перевезли через подтопленные участки дорог 588 человек. По данным телеканала «Звезда», три человека погибли.

На днях сильный ливень подтопил в Москве отрезок Варшавского шоссе рядом со станцией метро «Южная». Затем реки образовались и в районе дома 26 на улице Подольских Курсантов, а также в Булатниковском проезде у железнодорожной станции Бирюлево-Товарная.