Сортировку мусора предложили отложить на потом из-за коронавируса

Бытовой мусор в России в основном сортируют вручную. В условиях пандемии коронавируса ее лучше прекратить. Распространение COVID-19 предупредит дополнительный этап обезвреживания отходов.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА «Новости», почему сортировка мусорных отходов сейчас может представлять опасность.

«Когда мусорные контейнеры начинают вываливать на сортировке, поднимается облако аэрозолей. Особенную опасность представляют салфетки. Человек высморкался и выбросил. А там же огромная концентрация вирусов, прямо из легких выходит», — заметила эксперт.

По ее словам, не так страшно дотронуться до бутылки, из которой, например, мог пить коронавирусный больной. Люди на сортировке работают в перчатках. Гораздо больший риск заражения возникает как раз из-за аэрозолей. Поэтому ручную сортировку отходов пока лучше не делать.

«Просто сортировку прекратить на время, чего уж там сортировать», — предложила Баранова. Изменения в правилах обращения с отходами позволят избежать заражения работников сортировок, и вирус не будет распространяться. На поверхностях, напомнила профессор, он «не живет вечность».

«Можно прессовать и складировать. <…> Если мусор просто складировать в кипах, то через неделю он будет менее опасным и теоретически оттуда можно уже выбирать», — сказала Баранова, все же предложив пока убрать ручной труд.

Обезвредить вирус, по ее словам, можно и другим способом — стерилизовать мусор горячим воздухом перед непосредственным разбором.

«Мусорную» реформу в России начали 1 января 2019 года. В нацпроекте «Экология» говорится о том, что к 2024 году на переработку будут направлять 36% бытового мусора. В 2019-м показатель был на уровне 7%.

Во время режима изоляции, который действуетв регионах РФ из-за коронавируса, людям не рекомендуют выходить на улицу без особой необходимости. Можно сходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать домашнее животное или вынести мусор.