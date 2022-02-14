«Солнечные валентинки» и весеннюю погоду обещали москвичам 14 февраля

Первая половина недели в Москве отметится «солнечными валентинками», температурой выше нуля и отсутствием осадков. Потом погода вообще приблизится к апрельской — воздух днем может прогреться до плюс пяти градусов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Метеоролог поделился, что до четверга температура в столице будет примерно на 8 градусов выше нормы. К выходным станет еще теплее. По словам Вильфанда, погода станет очень комфортной и приятной.

«Над югом европейской территории развивается антициклон, и будут все сопутствующие радости: ночью прогнозируются легкие морозцы до -2...-7 градусов, днем — +1...+3 градуса, осадков не будет, много солнца во вторник и среду», — рассказал он.

Вильфанд добавил, что в понедельник еще будет немного облачно, но солнечные лучи уже проглянут. Это можно расценивать как валентинки для москвичей и приятный сюрприз от природы, добавил синоптик.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что теплая погода сохранится не только в конце февраля, но и в начале марта. По его словам, это можно расценивать как раннее наступление весны в этом году.