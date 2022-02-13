Синоптик предупредил жителей московского региона об аномально теплом окончании зимы

Крайне теплая погода ожидается на территории Москвы в конце февраля и в начале марта. Такую информацию предоставил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам погодного эксперта, жителям российской столицы стоит ждать преждевременного наступления весны. Тепло в Москве сохранится не только до конца зимы, но и перейдет к марту, добавил он.

«Судя по самым свежим долгосрочным прогнозам погоды, аномалия тепла сохранится не только до конца зимы, но и перейдет к марту, что подтверждает ранее озвученные оценки о преждевременном наступлении весны», — написало РИА «Новости».

Уже 18 февраля температура воздуха в российской столице достигнет климатических показателей апреля. Столбик термометра в городе поднимется до +5 градусов, добавил он.

Ранее стало известно, что крайне теплый февраль привел к тому, что мартовские коты в российской столице закричали раньше обычного. Такую версию высказал ветеринар Михаил Шеляков.