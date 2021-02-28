Москвичам сообщили, когда сойдет снег

Во второй декаде апреля ожидается повышение среднесуточной температуры выше +5 градусов, фенологическая весна, и снег в Москве окончательно растает. Количество осадков будет около нормы и можно будет поменять автошины на летние.

Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Апрель прогнозируется на 2,5-3,5 градуса выше многолетних значений, но не исключен заток холода, который, по всей видимости, станет финальным, с 5 по 10 апреля, после чего атмосфера по-настоящему начнет перестраиваться на весенний вариант», — сообщил специалист.

Накануне главный специалист столичного метеобюро Москвы и Подмосковья Татьяна Позднякова предположила, что снег в столице пролежит до конца марта. В начале апреля ожидается потепление, и он быстро растает.