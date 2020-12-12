Декабрь этого года в Москве стал самым солнечным в истории

Декабрь 2020 года в Москве стал на 300% более солнечным, чем положено в норме. Он стал самым солнечным в истории.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. Он пояснил, что с пятого декабря каждый день был безоблачным. В общей сложности время солнечной погоды составило 55 часов, что в три раза выше нормы.

Этот месяц побил рекорд декабря 2002 года. Тогда солнце светило 51 час.

Для сравнения: 2017 году за весь декабрь солнечная погода была шесть минут (0,6% от нормы), в 2018 — 12 часов (67% от нормы), а в 2019 — восемь часов (44% от нормы).

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что на следующей неделе московский регион затянет облаками и выпадет долгожданный снег. По ее словам, погоду в Москве и Подмосковье пока определяет антициклон. Погода из-за него ясная, а ночью достаточно морозно — без облаков воздух быстро остывает.

К выходным антициклон начнет отступать, небольшой снег может выпасть к вечеру воскресенья.