Снег с дождем пообещали 12 регионам России

Сильный ветер, дождь и снег в ближайшие дни ожидаются в 12 регионах России. Среди них Приморский и Хабаровский край, а также Амурская, Кемеровская, Иркутская области.

«Самая некомфортная погода на востоке страны. Связано это с циклонической деятельностью. Там — и в Приморском крае, и на Сахалине, Курильских островах, Камчатке — [ожидаются] все виды осадков: дождь, снег, мокрый снег. Усиление ветра до 25 метров в секунду, даже до 30 метров в секунду», — передает ТАСС слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Гололедно-изморозевые отложения и усиление ветра до 18–23 метров в секунду прогнозируются на юге Хабаровского края, в Еврейской автономной области и Амурской области.

Кроме того, по словам синоптика, три вида осадков и гололед будет в Сибирском федеральном округе: в республиках Алтай и Тыва, Кемеровской, Иркутской, Новосибирской области.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Московскую область в понедельник придет золотая осень с сухой погодой.