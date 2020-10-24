Золотая осень придет в Подмосковье на следующей неделе

Тепло, но очень сыро будет в эти выходные в Московской области. Однако уже с понедельника в регионе наступит золотая осень с сухой погодой.

«Подмосковье окажется в теплом секторе североатлантического циклона. <…> Осадки продолжатся. Воздух при этом будет хоть и сырой, но теплый. Температура повысится до +9...+14 градусов, что на пять градусов выше климатической нормы», — рассказал изданию «Подмосковье сегодня» ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом, по словам синоптика, с понедельника в Подмосковье придет уже антициклон, который создаст комфортную и сухую погоду. Температура ночью будет опускаться до нуля, а днем поднимется до 5–10 градусов тепла. Тем не менее на следующей неделе будет довольно ветрено, но показатели не превысят норму — не больше 10 метров в секунду.

Тишковец также посоветовал пока не менять резину на автомобилях, так как снег в ближайшее время не ожидается.

Ранее синоптики сообщил, что в субботу в Москве ожидается 12 градусов тепла, переменная облачность, временами будет идти небольшой дождь, уточняет «Газета.ru».