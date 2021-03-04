Снег и минусовая температура вернутся в Москву и Подмосковье

В четверг, 4 марта, в московском регионе ожидается мокрый снег, гололедица. Также в Москве и Подмосковье начнется похолодание. Столбики термометров вновь опустятся до минусовых значений.

По данным Гидрометцентра, днем от +1 до -1 градуса. Будет облачно, ожидается снег, местами возможна гололедица. Ветер западный и северо-западный с порывами до 17 метров в секунду.

Ночью столбики термометров опустятся до -5…-7 градусов. В ночные часы будет облачно с прояснениями, возможен небольшой снег и гололедица. Будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление пониженное: днем — 737 миллиметров ртутного столба, ночью — 738 миллиметров. В пятницу в Москве и Московской области ожидается от -1 до -3 градусов, тоже облачно и будет снег. В субботу днем температура воздуха опустится до -5 градусов.

Как рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, в Международный женский день в российской столице ожидается -5…-10 градусов, в Подмосковье — до -13 градусов. Атмосферное давление при этом будет расти и составит около 740 миллиметров ртутного столба.