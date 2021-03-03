Необычно нормальный март. Жителей московского региона предупредили о морозах, но это не аномалия

С 5 марта в Москве и на северо-западной части России температура опустится до -12 градусов. Мороз на 8 Марта назвали не таким уж аномальным, ведь март в России на самом деле зимний месяц.

Значительные перемены в погоде произойдут 6 марта, сообщила «360» Татьяна Позднякова, метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы.

«Погоду нам готовит испортить циклон, который придет из Скандинавии. Первыми непогоду примут северо-западные районы России. Потом этот циклон пройдет по всей России», — отметила синоптик.

В ночь на 6 марта ожидается -5…-8 в Москве, в Подмосковье до -13…-18, а днем до -2…-4. В воскресенье, 7 марта, поднимется ветер 15-18 метров в секунду, столбик термометра опустится ночью до -7…-12. В Международный женский день станет расти атмосферное давление, в Москве ожидается до -5…-10, по области до -13, днем -2…-7.

Обычный март

Многие СМИ написали, что предстоящее похолодание аномально. Синоптики с журналистами не согласны. Татьяна Позднякова отметила, что первая половина марта практически на всей территории России — зимнее время. Морозы и снег в этот период нормальны. Синоптик напомнила, что в Москве в различные годы была непогода еще хуже. Например, в 2013 году 25 марта в Москве лежали сугробы высотой 70 сантиметров.

«Такие колебания температур характеры для марта. Прошлый год, когда у нас в этих числах были рекорды температур, март был аномально теплым. В этот раз он ближе к климатической норме», — добавила она.

С ней согласен научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил что март — изменчивый месяц. За последние 140 лет, по его словам, температуры в первый месяц весны могли колебаться от -30 до +10 градусов.

«Проще говоря, происходит противостояние зимы и весны. Изменчивость погоды всегда была и будет. Зимой, кстати, изменчивость больше, чем летом. Летом солнечная энергия сглаживает похолодания. Зимой погода зависит от перенаправления воздуха. С севера — холодно, с юга — тепло, с запада — умеренно тепло», — сказал синоптик.

Вильфанд отметил, что аномальные изменения погоды в этом году все-таки были: снег в Испании и Сахаре, суперпохолодание в Северной Америке, холода в Мексике.

«Похолодание в Америке происходят заметно чаще, чем в XX веке. За 21 год нового века уже было зафиксирован пять-шесть полных замерзаний Ниагарского водопада. А за 100 лет XX века — всего раза четыре. Это необычно, это действительно говорит об изменении климата», — отметил Вильфанд.

Несмотря на выраженный тренд потепления, изменчивость погоды учащается, отметил метеоролог. Однако похолодание встречается реже, чем потепление.

Влияние локдауна на погоду

Аномальная зима заставила говорить о влиянии локдауна, который был введен во всех странах с начала 2020 года, на климат в мире. За последний год сильно сократилось количество перелетов на самолетах, самоизоляция заставила людей забыть про машины, закрывались заводы.

Роман Вильфанд считает, что ограничения, введенные из-за пандемии, не могли изменить климат. Для этого прошло слишком мало времени.

«В атмосфере огромное количество парниковых газов. Даже если представить, что все заводы перестали в один день работать либо создали энергоочистительное производство, то накопленные за время индустриализации парниковые газы уменьшились бы вдвое только через 30 лет. До конца века все равно не удалось бы сдержать глобальное потепление», — сказал синоптик.

Вильфанд отметил, что если не соблюдать Парижское соглашение, то теплеть на Земле будет быстрее, погодная изменчивость будет происходить чаще. Благодаря договору стран, который регулирует меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере, человечество может избежать катастрофических последствий индустриализации. А к новым экстремальным явлениям в природе придется адаптироваться.