СМИ: столб упал на человека во время урагана в Екатеринбурге

По данным сайта «Дни.ру», в результате пострадала 60-летняя женщина. Ее забрали в больницу с черепно-мозговой травмой.

Также известно, что ураган повалил деревья и заборы. Есть разбитые машины.

Ранее на США обрушился ураган «Лаура». Его жертвами в штате Луизиана стали шесть человек. Мощный ветер выбил стекла в домах и административных зданиях, повредил автомобили и нагнал на американцев ужас.