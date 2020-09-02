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    02 сентября 2020, 16:54

    СМИ: столб упал на человека во время урагана в Екатеринбурге

    Дарья Морозова

    Столб упал на человека во время урагана в Екатеринбурге. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    По данным сайта «Дни.ру», в результате пострадала 60-летняя женщина. Ее забрали в больницу с черепно-мозговой травмой.

    Также известно, что ураган повалил деревья и заборы. Есть разбитые машины.

    Ранее на США обрушился ураган «Лаура». Его жертвами в штате Луизиана стали шесть человек. Мощный ветер выбил стекла в домах и административных зданиях, повредил автомобили и нагнал на американцев ужас.

    Новости SMI.FM