СМИ: столб упал на человека во время урагана в Екатеринбурге
Столб упал на человека во время урагана в Екатеринбурге. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
По данным сайта «Дни.ру», в результате пострадала 60-летняя женщина. Ее забрали в больницу с черепно-мозговой травмой.
Также известно, что ураган повалил деревья и заборы. Есть разбитые машины.
Ранее на США обрушился ураган «Лаура». Его жертвами в штате Луизиана стали шесть человек. Мощный ветер выбил стекла в домах и административных зданиях, повредил автомобили и нагнал на американцев ужас.