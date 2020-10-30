Смерчи надвигаются на Сочи

Смерчи могут сформироваться над Черным морем на участке от Магри до села Веселого 1 и 2 ноября.

Кроме того, в городе-курорте ожидаются сильные дожди и ливни 31 октября и 1–2 ноября. Синоптики прогнозируют град, грозы и подъем уровня воды в реках. Они также говорят о вероятности схода небольших селей.

А в Москву и область начиная с 3 ноября придет потепление до +11 градусов. В ближайшую неделю температура существенно превысит норму — сначала на три-четыре градуса, а потом дойдет до пяти-шести. Солнца будет не очень много, но и снега в начале ноября ждать не стоит.