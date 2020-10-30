После холодных выходных в московский регион придет потепление

Немного померзнуть жителям столичного региона придется еще несколько дней. Но уже начиная с 3 ноября в Москву и область придет потепление до +11 градусов. Об этом «360» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, в течение ближайшей недели температура будет существенно выше нормы. До 3 ноября превышение составит три-четыре градуса, а затем дойдет до пяти-шести.

Если сравнивать с температурой, которая наблюдалась в первой половине нынешней недели, то будет становиться прохладнее. Это связано с изменением циркуляции и ветрового режима. Ветер в ближайшие дни будет дуть северный и северо-восточный.

«В связи с тем, что давление будет пониматься, оно не будет низким. Оно только приблизится к своей норме. Оно все равно будет около и выше нормы. Но все-таки ниже, чем в первой половине недели, поэтому погода будет более облачной. Существенных осадков не прогнозируем, но возможен местами небольшой дождь», — рассказал синоптик.

Он добавил, что солнца будет не очень много, а температура будет понижаться. Ночью ожидается от нуля до +5 градусов, а дневные температуры будут в диапазоне от +5 до +7 градусов, а по области — до +8 градусов.

«Во вторник, 3 ноября, температурный фон будет от +6 до +11 градусов. Это связано будет с повышением давления плюс мыб удем находиться в теплом секторе антициклона, когда вот такие теплые воздушные массы будут перемещаться с юго-востока», — сказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что снега в начале ноября ждать не стоит.