Следующая неделя принесет снежные покровы и метели в некоторые регионы России

Метели и снежные покровы стоит ожидать жителям некоторых регионов России уже на следующей неделе. Такой прогноз сделали синоптики.

«Циклон и все осадки, в том числе со снегом, метелями, заносами, будут в Республике Коми, Северном Урале, Костромской области», — заявил ТАСС руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Снегопады также начнутся в Кировской области и Удмуртии.

Варакин также уточнил, что хотя осень и была очень теплой, зима в этом году в России будет холоднее, чем в прошлом. Осадков может выпасть больше, чем обычно, хотя и в пределах нормы. На количество снега влияет количество оттепелей. Температура воздуха также будет колебаться, но не превышать обычные для этого времени показатели.

В Москве и регионе в эти выходные будет достаточно тепло: +8-10 градусов. В субботу, 7 ноября, возможен сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. В воскресенье местами пройдет небольшой дождь. В начале следующей недели температура немного снизится, но погода в целом останется сухой.