По предварительным прогнозам, зима в России в этом году будет немного холоднее, чем в прошлом. Осадки ожидаются в пределах нормы, но снега может выпасть больше, чем обычно.

Об этом ТАСС сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Предварительный прогноз на эту зиму, что она будет несколько холоднее прошлой и с осадками около нормы. Может чуть-чуть выше будет снежный покров нынешней зимой», — сказал он. Синоптик объяснил, что на него влияет количество оттепелей.

Ранее Гидрометцентр уже предупреждал, что грядущая зима может быть холоднее, несмотря на то, что температура будет около и выше нормы.

На сайте мэра Москвы сообщается, что в столице предстоящие выходные будет облачно с прояснениями. Ожидается температура воздуха + 8–10 градусов.

В субботу возможен сильный ветер с порывами до 12–17 метров в секунду. В воскресенье — местами небольшой дождь.

В первой половине следующей недели температура воздуха понизится до — 1 градуса ночью. Днем ожидается 2-4 градуса тепла. Сохранится сухая погода.

В ночь на вторник ожидаются небольшие заморозки, но днем температура поднимется до + 6. В среду ночью похолодает до — 6 градусов, днем температура составит от минус трех до двух градусов тепла.