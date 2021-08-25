СК завел дело об экоциде из-за водной блокады Крыма

Следственный комитет РФ завел дело об экоциде из-за действий Украины по водной блокаде Крыма путем остановки Северо-Крымского канала. Об этом пресс-секретарь СК Светлана Петренко сообщила Lenta.ru.

Следствию стало известно, что некие люди на Украине, не одобряющие воссоединение Крыма с Россией, решили перекрыть Северо-Крымский канал, чтобы причинить полуострову экологический, социальный и экономический ущерб. И после того, как в Херсонской области построили дамбу, с весны 2014 года подача воды по каналу в Крым была прекращена.

Водная блокада Крыма истощила сельскохозяйственные угодья, повлияла на экосистему залива Сиваш, соленость которого за последние годы выросла в три раза, а также привела к сокращению популяций практически всех животных, в том числе краснокнижных, а часть из них можно считать исчезнувшими. Перекрытие канала ухудшило и качество питьевой воды, что негативно сказалось на здоровье людей.

В связи с этим СК возбудил дело по статье «Экоцид». Устанавливаются все причастные к этому преступлению, выясняются обстоятельства.

В Госсовете Крыма сообщили ТАСС, что фигурантами дела стали 12 человек. Материалы на них направили следователям.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сравнил с геноцидом действия украинских властей по отношению к Крыму.