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    03 августа 2021, 17:25

    Володин сравнил с геноцидом действия властей Украины по отношению к Крыму

    Анатолий Минкин

    Слова президента Украины Владимира Зеленского о сильнейшей любви к Крыму не могут быть искренними. Именно с подачи официального Киева полуостров пережил энергетическую, транспортную, продовольственную и финансовую блокады. Это не любовь, а геноцид. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин сравнил с геноцидом действия властей Украины по отношению к Крыму

    Он подчеркнул, что украинскому лидеру не стоит делать таких громких заявлений, особенно если никаких чувств нет.

    «Если под „любовью“ Зеленский понимает водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и финансовую блокады, которые он объявил жителям Крыма, то это не любовь, а геноцид. Задумайтесь, что могло быть с жителями Крыма без продовольствия, воды?» — задал риторический вопрос Володин.

    Спикер Госдумы отметил, что таким приемам Украина научилась у стран Евросоюза. Володин напомнил, что биограф германского канцлера Меркель в своих воспоминаниях писал, что она планировала объединить страны ЕС для введения санкций против России.

    Она рассчитывала, что ограничения скажутся на росте цен на продукты питания, что в результате скажется на популярности президента России Владимира Путина. Сбыться этим планам не удалось. Но это можно рассматривать как попытку блокады с целью реализации продовольственного кризиса.

    Володин посоветовал Зеленскому задуматься над тем, как улучшить жизнь украинцев, чтобы они оставались работать на родине, а не выбирали польские плантации. Кроме того, президент должен остановить войну в Донбассе, где идет борьба с собственными гражданами. В противном случае любви от народа ему не дождаться.