Слова президента Украины Владимира Зеленского о сильнейшей любви к Крыму не могут быть искренними. Именно с подачи официального Киева полуостров пережил энергетическую, транспортную, продовольственную и финансовую блокады. Это не любовь, а геноцид. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что украинскому лидеру не стоит делать таких громких заявлений, особенно если никаких чувств нет.

«Если под „любовью“ Зеленский понимает водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и финансовую блокады, которые он объявил жителям Крыма, то это не любовь, а геноцид. Задумайтесь, что могло быть с жителями Крыма без продовольствия, воды?» — задал риторический вопрос Володин.

Спикер Госдумы отметил, что таким приемам Украина научилась у стран Евросоюза. Володин напомнил, что биограф германского канцлера Меркель в своих воспоминаниях писал, что она планировала объединить страны ЕС для введения санкций против России.

Она рассчитывала, что ограничения скажутся на росте цен на продукты питания, что в результате скажется на популярности президента России Владимира Путина. Сбыться этим планам не удалось. Но это можно рассматривать как попытку блокады с целью реализации продовольственного кризиса.

Володин посоветовал Зеленскому задуматься над тем, как улучшить жизнь украинцев, чтобы они оставались работать на родине, а не выбирали польские плантации. Кроме того, президент должен остановить войну в Донбассе, где идет борьба с собственными гражданами. В противном случае любви от народа ему не дождаться.