Систему мониторинга воздуха запустят в России до 2024 года

В России планируют создать комплексную информационную систему мониторинга состояния окружающей среды. Она должна появиться к 2024 году. Следить за качеством воздуха начнут раньше.

Вопрос обсудили на заседании президиума Совета законодателей РФ, сообщила «Российская газета».

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заметила, что пока государство в полной мере не обладает информацией по экологическому мониторингу в режиме реального времени. По этой причине оперативно реагировать на экологические происшествия, составлять прогнозы и предотвращать экологические катастрофы невозможно.

Комплексная информационная система мониторинга состояния окружающей среды появится как раз для того, чтобы наладить работу в этой сфере. Специалисты планируют вести реестр выбросов парниковых газов по экономическим отраслям. В 12 городах — участниках эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу начнут проверять качество воздуха.

Создать систему хотят к 2024 году. Единый мониторинг состояния воздуха, рассчитывают в кабмине, заработает раньше.