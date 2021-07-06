Москвичам пообещали новую волну рекордной жары

Не успели жители и гости Москвы остыть от июньского зноя, как на город надвигается новая волна жары. Уже в выходным воздух прогреется до +33 градусов, а на следующей неделе будет уже +35 градусов. Об этом предупредила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«На этой неделе жара будет нарастать и к выходным достигнет +33 градусов. На следующей неделе зной продолжится и даже усилится до +35 градусов. Температурные рекорды возможны уже в конце этой недели», — процитировал метеоролога сайт kp.ru.

По словам Поздняковой, максимальной температурой для 9 июля было +33,5 градуса. Такое значение зафиксировали в 1903 году. Самым жарким 10 июля было в 1996 году, когда столбики термометров показывали +33,4 градуса.

«Сейчас в прогнозах на эти дни +33 градуса, так что все на грани, На следующей неделе рекорды еще более вероятны», — отметила специалист.

Она добавила, что в июне экстремальная жара продолжалась всего неделю. Сейчас зной задержится в городе как минимум до 17 июля. Причем по ночам станет очень душно, а температура воздуха не опустится ниже +20…+25 градусов.

Причиной такой погоды Позднякова назвала блокирующий антициклон. В ближайшие 10 дней не стоит ждать дождей и ветра. Метеоролог отметила, что ситуация складывается опасная.