Экология 21 июля 2023, 19:42 🌞 Аномально жарко и запредельно громко. Правда ли, что Земля постепенно закипает? Климатолог Шувалов: заявления об исторически жарком июле в мире — лишь громкие заголовки Freepik

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Ученые из европейских и американских университетов заявили, что июль 2023 года станет самым жарким месяцем в истории. Аномальная погода влечет за собой лесные пожары и негодование людей. Больше всего пострадали жители США и стран ЕС, где столбики термометров недавно подскакивали выше 40 градусов Цельсия. Правда ли, что наша планета медленно закипает, и почему летнее тепло решило обойти Россию — в материале «360».

Самый жаркий месяц в истории

Июль 2023 года может стать самым жарким месяцем в истории. С таким заявлением выступили эксперты программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus и ведущий климатолог NASA Гэвин Шмидт.

«Первые 15 дней июля стали наиболее жаркими когда-либо зарегистрированными днями по уровню температур в мире. Июль может стать рекордно жарким в истории», — отметили эксперты программы.

Руководитель европейской организации Карло Буонтемпо подчеркнул, что июль — априори жаркий летний месяц, но специалисты зафиксировали рост температур по всему миру, на который влияет совокупность факторов.

Одна из наиболее очевидных причин — выброс парниковых газов, уточнил ученый из NASA. Кроме того, теперь специалисты наблюдают за еще одной усиливающейся проблемой — температурой и состоянием Мирового океана.

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Как океаны влияют на погоду?

Существует феномен под названием Эль-Ниньо, когда температура поверхностного слоя воды в центральной и восточной зонах экваториальной части Тихого океана повышается более чем на три градуса по сравнению с нормой. Именно Эль-Ниньо стал одним из важных пунктов в изучении глобального потепления, так как он может влиять на климат всей планеты.

Также эксперты из программы ЕС по наблюдению за Землей сообщили, что весной специалисты начали наблюдать за стремительным повышением температуры во всех океанах. Ее скорость сильно удивляет ученых. Но почему так происходит, исследователи пока не знают.

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Дальше — жарче?

Во Всемирной метеорологической организации (ВМО) тоже отметили повышение температур на поверхности Земли. По словам экспертов, число таких явлений увеличилось в шесть раз с 1980-х годов.

Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что жара в особенности затронет регион Южной Европы. В Греции и Испании уже начались лесные пожары, а термометры показывали плюс 50 градусов. Аномальная жара в Европе — следствие антициклона «Харон», который надвигается на регион из пустыни Сахары, уточнили авторы отчета.

Ведущий климатолог NASA Гэвин Шмидт уверен, что 2024-м может быть еще теплее.

«Нам нужно четкое наблюдение и исследование подводных вод Эль-Ниньо, которые „закипают“ в Тихом океане и, скорее всего, достигнут пика к концу этого года», — рассказал он.

Климатическая правда или погодная ложь?

Когда ученые заявляют о потеплении, речь идет не о целых значениях, а в лучшем случае о десятой доле градуса, заявил «360» метеоролог, эколог и климатолог Александр Шувалов.

Поэтому, как всегда, реальное положение дел скрывается за громкими заголовками. Александр Шувалов

Повышение температуры, по его словам, связано с определенными устойчивыми процессами. Стабильный антициклон Средиземноморья — это устойчивая ситуация, добавил Шувалов. А по восточной периферии с северо-запада антициклон направляет более прохладный воздух на Русскую равнину.

В этом году климат в России не поменяется местами с европейской жаркой погодой, подытожил эксперт. Хотя надежда на чуть более жаркий август и бабье лето все равно будет греть душу.