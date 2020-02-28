Синоптики Росгидромета заявили, что наступила ранняя весна

Календарная весна в Москве наступит вместе с климатической. По всей стране зима ушла рано — температуры во многих регионах уже положительные.

Приход ранней весны в центрально-европейскую часть России и Приморье подтвердил РИА «Новости» руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«В Москве календарная весна приходит с 27 марта, а мы в этом году получим метеорологическую весну вместе с календарной», — заметил он.

Варакин напомнил, что на европейской территории синоптики обычно ждут весну в марте, а в Сибири она наступает в апреле. Сейчас снега почти нет, где-то его в несколько раз меньше обычного.

«Поэтому мы уже можем констатировать, что у нас ранняя весна», — подчеркнул представитель Росгидромета.

Выше нуля на термометрах в Приморском крае. Стабильный плюс синоптики отмечают везде «южнее Владивостока» и озера Ханка.

«Я уже не говорю про южные регионы, где и так все знают, что тепло», — заметил Варакин.

По его словам, теплая погода не сказалась на уменьшении осадков уходящей зимой. Их выпало достаточно.

В грядущие выходные в Москву вернется солнечная погода. Пока что в российской столице пасмурно из-за атмосферного фронта, который пришел с запада. Пасмурно во всем московском регионе.