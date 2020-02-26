Москвичам и жителям области пообещали солнечные выходные. А пока терпим сырость

Солнце вернется в Москву уже в эти выходные. А пока что погоду портит атмосферный фронт, который подобрался к столице и Подмосковью с запада.

Синоптики центра «Фобос» рассказали, что в четверг погодой будет руководить атлантический циклон, центр которого остается у западных границ России. Это значит, что в московском регионе будет пасмурно и сыро, временами будут идти осадки. Днем температура поднимется до четырех градусов выше нуля. По прогнозам синоптиков, в это время ожидается дождь.

Кроме того, в столичном регионе понижено атмосферное давление. Оно начнет расти в пятницу, а в выходные вернется к нормальным значениям. В пятницу станет полегче и с осадками, временами сквозь облака будут пробиваться лучи солнца. Днем, как и в четверг, ожидается до +4, ночью температура может опуститься до нуля градусов.

«В выходные ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. По ночам воздух будет остывать до -1…-6 градусов, в дневное время ожидается 0…+5 градусов. Такие показатели типичны для конца марта», — отметили синоптики.

Сейчас в Москве +3 градуса, идет дождь. К ночи осадки должны прекратиться.