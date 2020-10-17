Все службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

«По поручению губернатора все коммунальные, дорожные службы, а также энергетики Подмосковья приведены в режим повышенной готовности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ненастье придет в Москву и Подмосковье 17 октября, через пару часов — в районе 21:00. Резко похолодает, пойдут ливни с мокрым снегом, утром возможен гололед. В воскресенье после обеда усилится ветер. Местами его порывы будут достигать 20 метров в секунду. В ближайшее время может выпасть треть месячной нормы осадков.

В пресс-службе губернатора попросили по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и остаться дома.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в регионе сильно упадет атмосферное давление. Завтра оно составит 733 миллиметра ртутного столба. Это скажется на самочувствии метеозависимых людей. Непогода продержится в столице и Московской области до пятницы следующей недели. К выходным дожди прекратятся, в регион придет атлантическое тепло и столбик термометра поднимется до +12 градусов.