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    17 октября 2020, 18:45

    Все службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

    Андрей Иванов

    На московский регион надвигаются ливни, снег и штормовой ветер. В связи с этим коммунальные и дорожные службы Московской области перевели в режим повышенной готовности. К устранению возможных аварий приготовились и энергетики. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Instagram.

    «По поручению губернатора все коммунальные, дорожные службы, а также энергетики Подмосковья приведены в режим повышенной готовности», — говорится в сообщении пресс-службы.

    Ненастье придет в Москву и Подмосковье 17 октября, через пару часов — в районе 21:00. Резко похолодает, пойдут ливни с мокрым снегом, утром возможен гололед. В воскресенье после обеда усилится ветер. Местами его порывы будут достигать 20 метров в секунду. В ближайшее время может выпасть треть месячной нормы осадков.

    В пресс-службе губернатора попросили по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и остаться дома.

    Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в регионе сильно упадет атмосферное давление. Завтра оно составит 733 миллиметра ртутного столба. Это скажется на самочувствии метеозависимых людей. Непогода продержится в столице и Московской области до пятницы следующей недели. К выходным дожди прекратятся, в регион придет атлантическое тепло и столбик термометра поднимется до +12 градусов.