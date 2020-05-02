Синоптики рассказали о потеплении в Москве и Подмосковье в субботу

Весна в Центральной России вступает в свои права. В субботу, 2 мая, в Москве и Московской области воздух прогреется до +17 градусов. 3 мая ожидается до +25 градусов.

По данным сайта Гидрометцентра России, 2 мая в столичном регионе переменная облачность, без осадков. Температура днем в Москве и Подмосковье до +17 градусов Ветер восточный и юго-восточный до 10 метров в секунду. Днем возможны порывы до 15 метров в секунду.

3 мая столбик потеплеет до +25 градусов. В столице и Московской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди с грозой. Ветер будет дуть южный со скоростью 10 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 15 метров в секунду.

Ранее заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев рассказал, что тепло будет на протяжении всех майских праздников. По его словам, средняя температура воздуха в Центральной Росссии в первую декаду мая превысит климатическую норму.