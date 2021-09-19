Синоптики рассказали о погоде в Москве 19 сентября

Жителей и гостей столицы 19 сентября ждет облачная погода и небольшой дождь. При этом может дуть сильный ветер. Об этом предупредили в Гидрометцентре.

Согласно данным на сайте учреждения, в столице в воскресенье, 19 сентября, будет облачно и пройдет небольшой дождь. Местами осадки будут умеренными. Ветер будет дуть со скоростью от пяти до 10 метров в секунду, а порывы будут достигать 17 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до +9…+11 градусов. Ночью температура упадет до +3…+5 градусов. Местами синоптики обещают сильный дождь.

Осадки не прекратятся и в первый день новой рабочей недели. В понедельник, 20 сентября, будет облачно. Столбики термометров покажут от +5 до +7 градусов тепла. Ночью похолодает до +3…+5 градусов, а на следующий день в городе ожидается от +7 до +9 градусов тепла.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок сообщил, что россиян ожидает морозная зима. Причиной холодов станут антициклоны. Причем холода будут не только в России, но и в Европе.