Россиянам пообещали морозную зиму

Россиян в этом году ждет морозная зима. Причиной холодов станут антициклоны, заявил начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок.

«Предполагать можно, что зима будет холодная у нас. Потому что в этом году антициклоны эпизодически здесь останавливались», — сказал метеоролог Ura.ru.

Он добавил, что сейчас похолодание тоже наступило из-за антициклона, который пришел из Арктики. По словам Терешонка, есть вероятность, что зима в этом году принесет сильные морозы. Причем холода будут не только в России, но и в Европе.

«Мое предположение, что это будет от Ла-Манша до Урала. А в Сибири вечно хозяйничает, то Монгольский, то Сибирский антициклон. В Якутии — холод, как обычно», — уточнил эксперт.

Как заявил директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин, зимы напротив будут становиться теплее в связи с глобальным потеплением. Но он отметил, что процесс является длительным. Климатолог призвал готовиться к переменчивой погоде.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что до конца следующей недели в европейской части России будет холодная и дождливая погода.