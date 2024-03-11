Экология 11 марта 2024, 00:41 Синоптики рассказали о магнитных бурях в марте «Яндекс.Погода»: магнитные бури ожидаются 15–16 марта Unsplash

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Магнитные бури являются важной частью солнечно-земной физики. О «космической погоде» в первый весенний месяц рассказали синоптики на портале «Яндекс.Погода».

Наиболее сильные магнитные бури прошли в первой половине месяца. Метеозависимые люди почувствовали недомогание 3, 4, 9 и 10 марта.

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Во второй половине месяца ожидаются средние магнитные возмущения в три-четыре балла. Средняя геомагнитная активность ожидается 15–16 марта, а также 21–22 марта. Последний пик магнитных бурь придется на 31 марта.

Землю 3 марта накрыла магнитная буря желтого уровня, четыре балла. Показатель К-индекса говорит об умеренном возмущении геомагнитного поля.