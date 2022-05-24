Москвичам пообещали потепление во второй половине недели

Вторник и среда в Москве будут прохладными, но уже в четверг потепление. Столбики термометров 26 мая поднимутся до +19 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ближайшие дни погода холодная, <…> всего лишь +7…+12 градусов прогнозируется во вторник, а в среду — около +12…+13 градусов. Но <…> 26 числа будет уже +15…+19 градусов тепла», — рассказал он ТАСС.

Синоптик отметил, что 24 и 25 мая температура будет соответствовать климатической норме апреля. Это связано с тем, что столица оказалась в тылу циклона, в основном наблюдаются северный и северо-западный ветра.

Ранее Вильфанд объяснил, как холодная погода скажется на урожае. По его словам, с урожаем будет все хорошо. Он даже привел народную мудрость, которая гласит: «Май холодный — год хлебородный». Синптик отметил, что опасной бы наоборот была бы засуха.