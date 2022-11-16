16 ноября 2022, 04:54
Синоптики предсказали январские морозы в Москве
Глава Гидрометцентра России Вильфанд: в середине ноября в Москву придут январские морозы
Погода в середине ноября в Москве станет морозной. Температура воздуха сравняется с январской нормой, заявил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. За неделю столбики термометров в столичном регионе опустятся до -14 градусов.
Похолодание станет ощутимым уже 18 ноября, отметил Вильфанд. Температурный фон составит -5...-10 градусов в ночное время суток. Днем в Москве столбики термометров поднимутся до -4...-6 градусов, добавил синоптик.
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В Московской области будет на один градус холоднее. Но к концу недели москвичей ждут серьезные морозы — от -9 до -14 градусов.«Это температура совсем не ноябрьская и даже не декабрьская, это температура январская», — подчеркнул Вильфанд.
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Похолодание объясняется тем, что в Москву придет область высокого давления, а небо очистится от облаков. Из-за этого воздух станет морозным, подытожил глава Гидрометцентра.
Ранее терапевт Сапего посоветовал россиянам не ходить в промокшей обуви. Холодовая травма может привести к ухудшению кровоснабжения тканей ног.
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