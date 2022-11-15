Здоровье 15 ноября 2022, 11:13 Терапевт Сапего рассказал что будет, если намочить ноги в холодную погоду Терапевт Сапего: от промокших ног случается окопная стопа

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Врач-терапевт Георгий Сапего в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал, что из-за промокших ног может случиться окопная стопа — разновидность холодовой травмы, связанная с нарушением кровоснабжения тканей.

Медик уточнил, что это травма наступает при температуре ниже 15 градусов.

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«Через несколько часов пребывания в таких условиях (в промокшей обуви при низкой температуре воздуха, — ред.) ноги могут сильно онеметь, а потом распухнут, заболят и очень долго будут чувствительны даже к малейшему холоду», — добавил Сапего.

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Чаще всего таким недугом страдают дети и пожилые люди, отметил терапевт.