Синоптики пообещали аномально теплый сентябрь в европейской части страны

Первые пять дней сентября в центре европейской части России погода будет аномально теплой. Температура поднимется на два градуса выше климатической нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Об этом синоптик рассказал ТАСС. «Замечательная погода прогнозируется. Примерно на два градуса выше нормы в центре европейской части России будет. Температурный фон ожидается 19-23 градуса до субботы включительно. Кроме того, начиная со среды существенно растет давление, устанавливается антициклональный режим, а это значит, что без осадков», — сообщил Вильфанд.

При этом, в ряде регионов страны начало сентября будет прохладным по сравнению с экстремально жарким последним днем лета.

«Понедельник будет экстремально жарким. Температура будет выше значений самых теплых климатически дней, это 1 июля и 31 августа. На юге области, возможно, температура поднимется до 31 градуса. Конечно, это аномальное тепло будет ощущаться как похолодание», — поясняет метеоролог.

По данным Вильфанда, сентябрь на европейской части России ожидается теплым. Избыток осадков не предвидится.

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова ранее сообщила, что 1 сентября в Москве будет около +25 градусов, без осадков.