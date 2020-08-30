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    30 августа 2020, 00:38

    Синоптики пообещали аномально теплый сентябрь в европейской части страны

    Анастасия Кукова

    Первые пять дней сентября в центре европейской части России погода будет аномально теплой. Температура поднимется на два градуса выше климатической нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
    Синоптики пообещали аномально теплый сентябрь в европейской части страны

    Об этом синоптик рассказал ТАСС. «Замечательная погода прогнозируется. Примерно на два градуса выше нормы в центре европейской части России будет. Температурный фон ожидается 19-23 градуса до субботы включительно. Кроме того, начиная со среды существенно растет давление, устанавливается антициклональный режим, а это значит, что без осадков», — сообщил Вильфанд.

    При этом, в ряде регионов страны начало сентября будет прохладным по сравнению с экстремально жарким последним днем лета.

    «Понедельник будет экстремально жарким. Температура будет выше значений самых теплых климатически дней, это 1 июля и 31 августа. На юге области, возможно, температура поднимется до 31 градуса. Конечно, это аномальное тепло будет ощущаться как похолодание», — поясняет метеоролог.

    По данным Вильфанда, сентябрь на европейской части России ожидается теплым. Избыток осадков не предвидится.

    Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова ранее сообщила, что 1 сентября в Москве будет около +25 градусов, без осадков.

    Новости SMI.FM