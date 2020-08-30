Синоптики пообещали аномально теплый сентябрь в европейской части страны
Об этом синоптик рассказал ТАСС. «Замечательная погода прогнозируется. Примерно на два градуса выше нормы в центре европейской части России будет. Температурный фон ожидается 19-23 градуса до субботы включительно. Кроме того, начиная со среды существенно растет давление, устанавливается антициклональный режим, а это значит, что без осадков», — сообщил Вильфанд.
При этом, в ряде регионов страны начало сентября будет прохладным по сравнению с экстремально жарким последним днем лета.
«Понедельник будет экстремально жарким. Температура будет выше значений самых теплых климатически дней, это 1 июля и 31 августа. На юге области, возможно, температура поднимется до 31 градуса. Конечно, это аномальное тепло будет ощущаться как похолодание», — поясняет метеоролог.
По данным Вильфанда, сентябрь на европейской части России ожидается теплым. Избыток осадков не предвидится.
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова ранее сообщила, что 1 сентября в Москве будет около +25 градусов, без осадков.