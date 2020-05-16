Синоптики объяснили резкое похолодание в европейской части России

Резкое похолодание после летнего тепла в европейской части России наступило из-за прихода арктических воздушных масс. В северных регионах столбик термометра ночью может опуститься ниже нуля. Не исключено, что пойдет снег.

«На большей части Европейской России из-за влияния воздушных масс, пришедших из Арктики, выходные и, по крайней мере, начало и середина следующей недели будут прохладными. Погода будет отставать от календаря на две-три недели», — рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

В выходные Москва и Подмосковье окажутся в теплой зоне североатлантического циклона. Температура воздуха немного немного повысится, однако климатической нормы не достигнет.

В Москве 16 мая облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Столбик термометра поднимется до отметки +15 градусов. В Московской области до +16 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер западный, слабый.

Ранее синоптики пообещали жителям азиатской части России аномальное тепло. Там воздух прогреется до отметки +30 градусов.