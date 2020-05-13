Аномальное тепло пообещали жителям азиатской части России

Пока в одних регионах России наступило резкое похолодание, в других ожидается аномальное тепло. Более +30 градусов синоптики обещают жителям азиатской части страны.

«На азиатской территории в ближайшие три дня [ожидается] супервысокая температура. Например, в Омской области прогнозируется +31…+36 градусов. Это примерно на 12-13 градусов выше нормы», — приводит ТАСС слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Он добавил, что столбики термометров в ближайшие дни покажут +21…+27 градусов в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Еще теплее будет в Тюменской области, где ожидается от +27 до +32 градусов жары.

Еще аномальная погода придет в Томскую, Кемеровскую и Новосибирскую области. Также тепло порадует жителей Хакасии, Тувы и Алтайского края. Вильфанд объяснил такие аномалии стационарным антициклоном, установившимся над азиатской территорией России.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра предупреждал жителей Москвы и области об обвале холода. До конца недели в столичном регионе будет не больше 10-12 градусов тепла.